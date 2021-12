Der Stilwandel ist ein ständiger Begleiter in allen Bereichen der Bildenden Kunst. Während in der Antike und im Mittelalter die großen Linien der Kunststile meist Jahrhunderte währten, ist in der Neuzeit eine Beschleunigung der Stilwechsel zu verzeichnen. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bleiben selbst die Avantgarden der Moderne nicht vom permanenten Umsturz verschont. Nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten. In unserem Quiz können Sie prüfen, wie gut Ihnen dies gelingt.