Kollektive-Quiz - Wie nennt man die Verbände im Tierreich?

Treten Tiere in Gruppen auf, gibt es für diese oft sehr spezielle Namen. Einige dieser Kollektivbezeichnungen wie zum Beispiel Herde gelten nur für Säugetiere, während ein Schwarm Vögel, Fische oder Insekten umfassen kann. Viele der weniger bekannten Bezeichnungen stammen aus der Jägersprache und können im normalen Sprachgebrauch zu Verwirrung führen. Wissen Sie, welche Tiere Schulen, Clans oder Sippen bilden und wann Sie mit einem Bukett rechnen müssen? In unserem Quiz können Sie sich an zehn ausgewählten Fällen versuchen.