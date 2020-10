Los Angeles - Wie gut kennen Sie die Westküstenmetropole?

L.A., City of Angels, La La Land, Lotusland, Southland oder The Big Orange – die größte Stadt im Westen der USA hat viele Namen und noch weit mehr Facetten, die es zu entdecken gilt. Wer an Los Angeles denkt, hat ähnlich wie im Falle New Yorks unweigerlich bestimmte Bilder im Kopf: breite, palmengesäumte Straßen, unendliche Wohnsiedlungen und natürlich das Hollywood-Sign in den Hügeln über der Stadt. Wie gut kennen Sie die Metropole an der Westküste, die sich in nur 100 Jahren von einem kleinen Küstenkaff zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum von Weltgeltung entwickelt hat?