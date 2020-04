Nach Schätzungen der UNO werden 2050 zwei Drittel aller Menschen in einer Stadt leben. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Weltweit wachsen viele Städte immer weiter und ihre Ausmaße flößen Respekt ein - einige wachsen ins Gigantische. Diese Gebilde, die sogenannten Megacitys, sind Zentren der Politik, Kultur und Wirtschaft. In ihnen treffen Hoffnungen und Visionen, aber auch Armut und Chaos aufeinander. Was wissen Sie über die Moloche dieser Erde? Testen Sie Ihr Wissen!