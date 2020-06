Metamorphosen - Wie gut kennen Sie die Verwandlungskünstler der Tierwelt?

Unter Metamorphose versteht man in der Zoologie vor allem die Umwandlung der Larvenform zum geschlechtsreifen, erwachsenen Tier. In manchen Fällen sieht das Jungtier dem adulten Artgenossen schon sehr ähnlich, in anderen unterscheiden sich die beiden so stark voneinander, dass man kaum glauben mag, dass sie der gleichen Spezies angehören. Klassische Beispiele von Tiergruppen mit Metamorphose sind die Froschlurche und die Insekten, aber auch unter den Fischen finden sich interessante Fälle. Wie gut kennen Sie sich mit den Verwandlungskünstlern des Tierreiches aus?