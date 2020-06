Fliegen wie ein Vogel ist ein uralter Traum des Menschen, der erst in den letzten hundert Jahren weitgehend in Erfüllung gegangen ist. Wer heute in die Luft gehen möchte, hat die Qual der Wahl. Gerade im motorlosen Flugsport hat sich viel getan. Kennen Sie sich aus mit Segelflugzeugen, Hängegleitern und Gleitschirmen? Dann können Sie auch bei unserem Quiz zum Thema durchstarten. Viel Spaß!