Wie in allen bildenden Künsten gibt es auch in der Architektur Kopien und Plagiate – und das nicht erst seit in China ganze Ortschaften aus aller Welt mehr oder weniger originalgetreu hochgezogen werden. Viele berühmte Bauwerke haben ihre Ableger, die wiederum selbst einige Berühmtheit erlangen können. Testen Sie in unserem Quiz, wie gut sie in zehn bekannten Fällen über Original und Kopie Bescheid wissen.