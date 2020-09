In vielen Metropolen der Welt finden sich Straßen, die fast so berühmt sind, wie die Stadt selbst. Solche Wege sind meist nicht umsonst so bekannt und in aller Munde: Jeder von ihnen hat seinen ganz besonderen, einzigartigen Charakter – von beeindruckend über kunterbunt und lebendig bis zu ikonisch – und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wissen Sie, wo die bekanntesten dieser Straßen liegen und was sie ausmacht? Viel Spaß mit unserem Quiz!