Singvögel - Wie gut kennen Sie die gefiederten Sänger?

Amsel, Drossel, Fink und Star zählen zwar zu den bekanntesten unter den heimischen Singvögeln, sind aber bei weitem nicht die einzigen Sänger in unseren Gärten, Parks und Naturlandschaften. Gerade im Frühjahr zwitschert, trällert und pfeift es überall. So wie Hunde und Katzen Duftmarken setzen, so senden Vögel akustische Botschaften an Fortpflanzungspartner, Nachbarn und Konkurrenten. Oft verrät ein Gesang schon von weitem, um welche Art es sich handelt. Wie gut kennen Sie die stimmgewaltigen Piepmätze?