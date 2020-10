Superfoods - schon der Name spricht ihnen eine besondere Wirkung zu, die Medienwelt schwört auf die gesundheitlichen Vorteile und beim Abnehmen sollen sie auch noch helfen. Halten diese Nahrungsmittel , was ihr Name verspricht? Mit unserem Quiz bekommen Sie einen Einblick in die Welt der mysteriösen Wundernahrungsmittel und vielleicht ergänzen Sie ja in Zukunft sogar Ihren Speiseplan um das ein oder andere Superfood...