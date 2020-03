Tourismus-Quiz

Tickets und andere Karten

kann als Kurzform ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen. Eine zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist eine . Synonyme sind hier und die eher bürokratisch klingenden Bezeichnungen oder .

Der französische Begriff wird allenfalls noch in gehobener Sprache gebraucht. Das englische ist dagegen zu einem Modewort geworden. und können im Zusammenhang mit Veranstaltungen ebenso auch im Sinn von beziehungsweise sein. Eine besondere Form ist dabei die die Zugang zu Angeboten in einem Kurort bietet.

Dient die der räumlichen Orientierung, handelt es sich um eine . Je nach Verwendungszweck sind Differenzierungen möglich: oder . Im Tourismus ist die oder bekannt.

Im Geschäftsleben nutzt man die auf der Name und Anschrift stehen. und verzeichnen ein gastronomisches Angebot, wobei Ausdrücke wie oder der Präzisierung dienen. ist ein gehobener Ausdruck für .

Schließlich versteht man unter auch eine wobei die Summe der von einem Teilnehmer während eines Spiels gehaltenen auch genannt wird. Aus dem Bereich des Spiels kommen auch eine Reihe von teilweise umgangssprachlichen Redewendungen. heißt geradeheraus, ehrlich sein. Dementsprechend bedeutet seine Absichten deutlich zu erkennen zu geben. Wer spielt, hält seine Absichten geheim. spielen bedeutet »betrügen«.

Ein Ausdruck für größtes Risiko ist die Redensart . Die Wendung besagt dagegen »Pech haben«. Ein anderer Ausdruck für »das letzte Mittel einsetzen« ist .