Die Dracheninsel – das Zuhause von gigantischen Reptilien

Komodo ist eine kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Insel im Indischen Ozean. Doch diese "Dracheninsel" lockt jährlich tausende Touristen an. Und das hat auch einen Grund: Komodo und ihre Nachbarinseln sind das weltweit einzige Zuhause riesiger Echsen, die sogar für uns Menschen gefährlich werden können. Aber was genau macht sie so bedrohlich? Und warum wurde Komodo ein Jahr lang für Besucher geschlossen?