München: Hunderte besorgter Bayern melden den Behörden rätselhafte Lichterscheinungen am nächtlichen Himmel, ungewöhnliche Blitze, die mit unglaublichem Tempo über den Himmel geschossen seien. Das Lichtspektakel über Bayern wurde offenbar durch einen Meteoriten verursacht, der über dem Wendelstein-Gebirge in Oberbayern in die Erdatmosphäre eingetreten war und in 80 km Höhe eine glühende Bahn in Richtung Allgäu zog.