Forscher haben weitere Teile eines Schnellimbisses aus dem antiken Pompeji im heutigen Italien freigelegt. Die Malereien auf der steinernen Theke sind außergewöhnlich gut erhalten. Solche Gaststätten, sogenannte Thermopolia, waren in der römischen Welt sehr populär. Allein in Pompeji soll es mindestens 80 solcher Lokale gegeben haben. Das jetzt ausgegrabene Lokal ist außergewöhnlich, weil zum ersten Mal ein Areal dieses Typs in seiner Gesamtheit zugänglich wird.