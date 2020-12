Bund: Ehen, Koalitionen und andere Bündnisse

Ein ist zunächst einmal neutral jede Art von oder . Näher bestimmt wird er durch Zusätze – so z. B. der »Bund fürs Leben« als Redewendung für »Ehe« – oder durch die Verwendung von Synonymen.

bezeichnet einen der durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen der Beteiligten gekennzeichnet ist (zum Beispiel landwirtschaftliche ). kann als umgangssprachliche Kurzform auch für stehen; wenn es etwa heißt, »jemand ist beim Bund«, so leistet diese Person Militärdienst.

Im politischen Sinn ist mit die oberste staatliche Ebene der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zu Ländern und Gemeinden gemeint. ist der Ausdruck für einen der durch gemeinsame politische Ziele bestimmt ist. Als bezeichnet man das mehrerer Parteien in einer Regierung. In die Politik gehören auch die Begriffe für die innere eines Staates und für den übernationalen selbständiger Staaten.

ist zum einen der historisch belastete Ausdruck für den zwischen Deutschland, Italien und Japan im Zweiten Weltkrieg. Zum anderen wird das Wort aber auch allgemein für verwendet, so zum Beispiel in Begriffen wie » des Bösen«, der in der US – amerikanischen Außenpolitik der Bush – Administration Staaten wie Irak, Iran und Nordkorea bezeichnet. Zu den allgemeinen Ausdrücken für gehören auch oder . Hier ist aus den Vokabeln selbst noch nicht erkennbar, ob es sich um politische, wirtschaftliche, religiöse, private oder gesellschaftliche Verbindungen handelt.

ist der Ausdruck für einen Personenverband, der häufig für studentische Verbindungen gebraucht wird. In der Schweiz steht er auch als politische Bezeichnung für einen Gemeindeverband.