Biomüll, Papiermüll, Sondermüll, Restmüll, Glas: Hierzulande wird Müll super sorgfältig sortiert - möchte man meinen. Denn vieles was in der Tonne landet, gehört eigentlich in eine andere. Im Video zeigen wir die häufigsten Fehler in Sachen Mülltrennung.