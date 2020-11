Neue Authentifizierungsmethode: Hackern den Riegel vorschieben

Die Zahl der passwortgeschützten Online-Konten pro Kopf steigt weiter deutlich an und mit ihnen die Anzahl der notwendigen Passwörter: Passwörter für Bankgeschäfte, zum Abrufen von E-Mails, den Einkauf, für soziale Netzwerken oder den Arbeitsplatz. Und immer häufiger versucht jemand, Passwörter abzufangen oder zu erraten und in krimineller Absicht einzusetzen - in der Regel mit finanziellem Schaden für die Nutzer. Wie können sich Privatpersonen sicher davor schützen? Eine neue Methode soll Hackern den Riegeln vorschieben.