Man soll die Hoffnung nicht aufgeben! Die Hoffnung auf schönes Wetter und klare Sicht. Und so werden die gläsernen Aussichtsboxen am Willis Tower in Chicago auch an diesem Morgen sorgfältig geputzt. Die Hoffnung wird nicht enttäuscht. Kaum taucht die Skyline Chicagos aus den Wolken auf, werden die Boxen von den Besuchern gestürmt...