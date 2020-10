Nobelpreise: Wer sind die Preisträger des Jahres 2020?

Physik-Nobelpreis für Erforscher Schwarzer Löcher

Schwarze Löcher gehören noch immer zu den rätselhaftesten Phänomenen des Kosmos. Denn sie besitzen eine so große Schwerkraft, dass selbst Licht ihnen nicht entkommen kann. Doch dank der drei diesjährigen Nobelpreisträger für Physik wissen wir ein wenig mehr über sie.

Der britische Physiker Roger Penrose nutzte Mathematik und Topologie, um die physikalischen Vorgänge im und am Schwarzen Loch erstmals näher zu beschreiben. Er entwickelte in den 1940er Jahren das Konzept das Konzept einer "gefangenen Oberfläche" – einer Art Ring, der jede Strahlung immer nach innen aufs Zentrum leitet. Gleichzeitig ist dort die normale Raumzeit aufgehoben und Zeit und Raum tauschen ihre Rollen. Dadurch ist eine Rückkehr aus dem Innenraum genauso unmöglich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Dieses Konzept erklärt, warum Licht und Materie den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs nur in eine Richtung passieren können – nach innen.

Die zweite Hälfte des Physik-Nobelpreises teilen sich der deutsche Astronom Reinhard Genzel und seine US-Kollegin Andrea Ghez. Beide haben unabhängig voneinander bewiesen, dass im Herzen unserer Heimatgalaxie ein supermassereiches Schwarzes Loch liegt – Sagittarius A*. Dies gelang ihnen, indem sie die Bewegung von Sternen im galaktischen Zentrum und ihre Geschwindigkeit über Jahrzehnte hinweg verfolgten. Daraus schlossen sie, dass im Zentrum unserer Galaxie ein Schwerkraftgigant existiert, der rund vier Millionen Sonnenmassen auf relativ kleinem Raum konzentriert.