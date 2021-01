Drohnen und Lufttaxis spielen eine wichtige Rolle in den Verkehrs- und Logistikkonzepten der Zukunft. Noch fehlt es aber vielfach an speziellen Start- und Landeflächen für Drohnen. Das soll sich nun ändern, denn in Coventry soll mit Air One im November 2021 der erste PopUp-Stadt-Flughafen in Betrieb gehen.