Welt: Innen – und Außenwelten

wird gleichermaßen für die die Gesamtheit der Menschen ( ) und die Summe aller Erscheinungen ( ), Erlebnisse und Empfindungen ( ) verwendet. Außerdem steht auch für einen Lebensbereich, wie etwa . Was ist, ist nicht weit entfernt. bedeutet, scherzhaft gesprochen, sehr weit laufen. Von einem einsamen Ort sagt man auch . Ein weitgereister Mensch oder einer mit viel Lebenserfahrung hat beziehungsweise . Amerika wird auch als die bezeichnet, Europa analog als .

In der Umgangssprache nennt man die höheren Gesellschaftsschichten . ist ein Mensch mit überlegenen Umgangsformen. Was nicht sehr teuer ist, . Etwas wollen bedeutet, es unbedingt zu wollen. Das Gegenteil, also »auf gar keinen Fall«, drückt man mit der Formulierung aus. Die Redewendung besagt so viel wie »so ist es nun einmal«. Was geschieht, passiert öffentlich. heißt so viel wie »überall« oder wird als Formel zur Intensivierung eingesetzt, so in Formulierungen wie oder . Eine Verstärkung des Superlativs ist auch die Formel das .

Etwas heißt es bereinigen oder beseitigen. Die Feststellung bedeutet, dass grundverschiedene Anschauungen bestehen. heißt, es gibt große Unterschiede. kann man Kinder oder auch Behauptungen. In beiden Fällen schwingt der Unterton mit, dass dies ohne Verantwortungsbewusstsein geschieht.