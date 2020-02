Smarte Banknoten – Fälschungssicher durch Bakterien und KI

Geld: Von Knete und Moneten

ist der Oberbegriff für also und . und werden wiederum auch als bezeichnet. Das in einem Land benutzte ist dessen . Für gibt es zahllose umgangssprachliche Ausdrücke. Aus der Bibel kommt der abwertend gemeinte Begriff . war Bezeichnung für die früheren venezianischen Goldmünzen.

und sind die Bezeichnungen alter deutscher Währungen. stammt aus der Gaunersprache, wie vermutlich auch (in der Redewendung ). Nur im Plural wird oder verwendet.

Zur Umgangssprache gehören außerdem Bezeichnungen wie . Besonders im mittel – und norddeutschen Sprachraum findet sich das Wort .

Um drehen sich auch viele, zumeist umgangssprachliche Redensarten. Wenn jemand will, so will er es unter gar keinen Umständen machen. bedeutet, finanzielle Vorteile aus einer Sache zu ziehen. heißt geizig sein. besagt dagegen, es mit vollen Händen auszugeben. oder bedeutet, sehr reich zu sein.

Wenn etwas ist, dann ist es einmalig, von ideellem Wert oder so kostbar, dass es nicht zu kaufen ist. Eine Sache, die kostspielig ist oder teurer wird als gedacht, . Für gibt es auch die Wendung . heißt, ihm keine mehr zur Verfügung zu stellen. Besitz bedeutet »verkaufen«. Als bezeichnet man eine unnötige Ausgabe.

Der Satz drückt aus, dass man leicht Geld verdienen beziehungsweise reich werden kann. Die Verneinung bedeutet dagegen, man muss sparsam sein.