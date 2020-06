Das US-Raumfahrtunternehmen Space Perspective will Touristen an den "Rand des Weltraums" bringen. Ganz so hoch geht es zwar streng genommen nicht, aber aus der angepeilten Höhe ist die Krümmung der Erde für Passagiere gut zu erkennen. Dafür dürfte solch ein Flug für die Passagiere schonender und günstiger sein als ein Raketenstart. Wie das Ganze aussehen könnte, zeigen jetzt spektakuläre Animationen.