Coronavirus: Das Wichtigste zur neuen Epidemie

Die neue Epidemie hat Ende Dezember in der chinesischen Millionenstadt Wuhan begonnen: Dort meldeten sich immer mehr Patienten bei Ärzten und im Krankenhaus, die unter teils schweren Lungenentzündungen litten. Doch für diese Erkrankung war keiner der bisher bekannten Erreger verantwortlich, wie Analysen ergaben. Erst nachdem die Zahl der Fälle schon auf mehr als hundert angestiegen war, gelang es Forschern der chinesischen Gesundheitsbehörden am 7. Januar 2020, den Auslöser der Infektion zu identifizieren: Es handelt sich um einen neuen Typ von Coronaviren.

Von der Schlange zum Menschen

Der 2019-nCoV getaufte Virenstamm galt zunächst als nur von Tieren auf den Menschen übertragbar – aktuellen Analysen zufolge hat er sich wahrscheinlich in Schlangen entwickelt, die in der Gegend um Wuhan heimisch sind. Auf dem zentralen Markt von Wuhan, auf dem neben Lebensmitteln und Meeresfrüchten auch lebende Tiere verkauft werden, kamen die ersten Patienten dann vermutlich in Kontakt mit infizierten Schlangen. Der inzwischen geschlossene Markt gilt als "Epizentrum" der Epidemie.

Inzwischen mehren sich jedoch die Hinweise darauf, dass das neue Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. So sind in Wuhan mehrere Krankenhausangestellte erkrankt, die in engem Kontakt mit Coronapatienten waren. Auch in Guangdong sollen sich zwei Patienten bei erkrankten Angehörigen angesteckt haben. „Noch sind die Daten begrenzt, aber es erscheint wahrscheinlich, dass sich das Wuhan-Coronavirus durch den Kontakt mit infizierten Personen überträgt – durch Tröpfcheninfektion beim Husten oder Niesen oder andere Sekrete“, erklärt Nathalie MacDermott vom King’s College London.

Mediziner haben zudem bei Genanalysen festgestellt, dass ein Oberflächenprotein des Virus so verändert ist, dass es auch an menschliche Zellen andocken kann. Dies hat dem Erreger den Artsprung von der Schlange zum Menschen ermöglicht und könnte auch die direkte Übertragung zwischen Menschen erleichtern.

Droht eine Pandemie?

Aktuell sind mehr als 400 Menschen an dem neuen Coronavirus erkrankt, neun Patienten sind gestorben. Außer in Wuhan gibt es weitere Fälle in anderen Regionen Chinas, sowie jeweils einen Fall in Thailand, Japan, Südkorea und den USA. Um eine weitere Ausbreitung des Erregers zu verhindern, haben Chinas Behörden vorerst alle Verkehrsverbindungen nach Wuhan unterbrochen. Damit wollen sie vor allem vermeiden, dass der starke Reiseverkehr zum chinesischen Neujahrsfest ab dem 25. Januar das Virus verbreitet.

Bei uns in Europa besteht zurzeit aber noch kein Grund zur Sorge: Sowohl die europäische Seuchenschutzbehörde als auch das Robert Koch-Institut schätzen momentan das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland als sehr gering ein. Bisher gibt es zudem keine Hinweise darauf, dass das Virus schon nach Europa gelangt ist. Selbst bei der SARS-Pandemie vor acht Jahren gab es in Europa nur wenige Fälle und nur einen Todesfall. In Deutschland waren damals neun Patienten erkrankt, keiner von ihnen starb.

Interview: Wie gefährlich ist das neue Coronavirus?