In der französischen Stadt Grenoble geht eines der leistungsstärksten Synchrotrone der Welt in Betrieb. Bei der sogenannten "Extremely Brilliant Source" handelt es sich um größeres Upgrade für die Großforschungseinrichtung in der Alpenstadt. Der Teilchenbeschleuniger der neuen Generation soll helfen, die Komplexität von natürlichen Materialien und lebender Materie besser zu verstehen. Auch ein Einsatz bei der Erforschung des Coronavirus ist angedacht.