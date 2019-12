737-Max-Debakel zwingt Boeing zu Produktionsstopp

Havarie:

Der Begriff stammt aus der Seefahrt. Im Arabischen bedeutet so viel wie „(durch Meerwasser) beschädigte Waren“ (zu „Schaden“, „Fehler“). Diese Vokabel wurde als in die italienische und als in die französische Sprache übernommen und kam schließlich über das niederländische als auch ins Deutsche. Hier wurde es anfangs auch geschrieben (was auch dazu führte, dass eine Ableitung von „Hafen“ vorgenommen wurde).

Der Ausdruck, der erstmals im 14. Jahrhundert in der Hafenstadt Genua erscheint, bezog sich ursprünglich auf Schäden an der Ladung von Schiffen durch Kollision, Leck, Strandung oder Feuer, wobei das Seerecht noch zwischen kleiner, großer und besonderer Havarie unterscheidet. Aus der Schifffahrt ist der Begriff im Lauf der Zeit dann auf andere Gebiete der Technik übertragen worden: Als bezeichnet man zum Beispiel auch Unfälle oder Betriebsstörungen in der Luftfahrt (die ohnehin zahlreiche Ausdrücke aus der Seefahrt übernommen hat), bei Kernkraftwerken und auch bei Computern. In Österreich verwendet man das Wort darüber hinaus auch für einen Unfall mit Personenwagen.