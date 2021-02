"Elizabeth Ann" wurde bereits am 10. Dezember 2020 in einer Zuchtstation in Fort Collins im Norden Colorados geboren. Der weibliche Schwarzfußiltis wurde 30 Jahre nach dem Tod des Erbgutspender-Tieres geboren. Ihre Geburt und Aufzucht gilt als Meilenstein in der Erhaltung gefährdeter Tierarten durch Klonung.