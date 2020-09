Toni Thurm ist einer der wenigen Seehundjäger Deutschands. Er rettet zum Beispiel ehrenamtlich junge Heuler, die verletzt sind oder von ihrer Mutter alleine gelassen wurden. Aber weniger schöne Aufgabe fallen an der Küste öfter mal an. "taff" hat ihn begleitet und zeigt, wie ein Tag in seinem Leben aussieht.