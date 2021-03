Franchets Zwergmispel stammt ursprünglich aus Ostasien. In Europa wird sie häufig als Zierpflanze verwendet und kommt auch in verwilderter Form vor. Die Pflanze verfügt über eine besondere Eigenschaft, die sie auch für Verkehrsplaner interessant machen könnte: Sie kann den Smog in der Innenstadt bekämpfen. Warum das möglich ist und wie man das nutzen kann, erfährt man hier!