Am 21. November soll der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-6 an den Start gehen. Die Zielumlaufbahn für die neue Mission ist eine polare Umlaufbahn in etwa 1.300 Kilometer Höhe. Von dort aus soll er einen genauen Blick auf die Ozeane werfen und messen, ob die Meeresspiegel steigen, wenn aufgrund des Klimawandels die Eisschilde schmelzen.