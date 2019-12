Die außergewöhnlichsten Haustiere weltweit

mhd.

ahd.

germ.

griech.

Ziegenpeter

die Herkunft dieses Tiernamensist nicht geklärt; entweder besteht ein Zusammenhang mit anderenBezeichnungen für weibl. Haustiere wie z.B.„Hündin“ oder das Wort ist mit„Ziege“ verwandt; ein dritter Ansatz hält einen Lockruf als Quelle für möglich; dassals Erstbestandteil für die seit dem 19. Jh. gebräuchliche Krankheitsbezeichnung„Mumps“ gewählt wurde, kann verschiedene Gründe haben: zum ersten können Ziegen von einer ähnlichen Krankheit befallen werden, zum zweiten weist das Gesicht eines an Mumps Erkrankten Ähnlichkeit mit einem Tierkopf auf und zu guter Letzt werden Ziegen ebenso wie die Krankheit (siehe auch unten die Ausführungen zum Zweitbestandteil) mit Ländlichem und Bäuerlichem assoziiert, was sich auch in regionalen Varianten fürwie z.B.widerspiegelt; der Zweitbestandteilist hier nicht als Eigen, sondern als Gattungsname zu verstehen, der so viel wie „Tölpel“ bedeutet, was auf das „tölpelhaft“ wirkende Aussehen Erkrankter zurückzuführen ist