2024 soll es so weit sein: Die NASA möchte im Rahmen der "Artemis 3"-Missionen Astronauten zum Mond schicken, darunter erstmals eine Frau. Für die Trägerrakete "Space-Launch-System" (SLS) wurde nun ein Booster getestet. Die Auswertung des spektakulär in Szene gesetzten Versuches wird deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die 122 Sekunden lange Brennphase.