In den kommenden Jahren bahnt sich ein Austauschwahnsinn für deutsche Autofahrer an: Denn über 40 Millionen Führerscheine müssen ausgetauscht werden! Die genaue Zahl kennt niemand, nicht einmal die Verkehrsbehörden. Doch was steckt genau dahinter und was ist dabei zu beachten, um nicht unter die Räder zu kommen? Die Details in unserem Video.