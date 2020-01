Was verrät die Blutgruppe?

Um die Blutgruppe ranken sich zahlreiche Mythen: Sie soll nicht nur Hinweise auf die Verträglichkeit von Blutkonserven liefern. Angeblich verrät sie auch die individuelle Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen, beeinflusst den Diäterfolg und gewährt sogar Einblicke in unseren Charakter. Doch kann die Blutgruppe wirklich preisgeben, was für ein Mensch jemand ist? Und was ist an den anderen Behauptungen rund um die Merkmale unserer Blutkörperchen dran?