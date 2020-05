Zeitgefühl: Warum die Zeit für uns nicht immer gleichschnell abläuft

Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug. Dann wieder dehnt sie sich zäh wie Kaugummi. Und in einer Extremsituation wie bei einem Autounfall kann sogar unser ganzes Leben in Sekundenbruchteilen an uns vorüberziehen. Aber warum? Was macht unser Zeitempfinden so veränderlich und subjektiv? Schließlich ist die Zeit ja eigentlich etwas ganz Regelmäßiges – die Uhr tickt unverändert schnell, egal was wir empfinden.