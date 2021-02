Extremophile: Leben unter hunderte Meter dickem Eis der Antarktis entdeckt

Unter Hunderte Meter dickem Eis haben Forscher in der Antarktis an extreme Bedingungen angepasste Lebensformen entdeckt - zufällig! Eiegtlich ging es dem Team vom „British Antarctic Survey“ darum, einen Sedimentkern aus dem Meeresboden des südöstlichen Weddellmeers zu gewinnen. zu diesem Zweck bohrten die Wissenschaftler ein Loch durch das ein Kilometer dicke Filchner-Ronne-Schelfeis. Auf dem Video einer in da Bohrloch hinagelassenen GoPro-Kamera entdecken sie dann schwammartige Organismen. Dass ausgerechnet in einer derart abgeschlossenen Lage Filtrierer wie diese Schwämme gedeihen können, sorgte für eine weitere Überraschung.