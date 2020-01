Warum ein Leben ohne Zucker so schwierig ist

Bonbon: Süßigkeit und Parteiabzeichen

Die Bezeichnung für die kleine Süßigkeit ist von dem französischen Adjektiv = »gut« abgeleitet und wird häufig in der Pluralform gebraucht. Synonyme sind und während für eine bestimmte Art von nämlich ein karamellisiertes steht. Darüber hinaus gibt es zahlreiche regionale Varianten für die teils auf dessen Form, teils auf den Zucker als wesentlichen Inhaltsstoff Bezug nehmen.

In den niederdeutschen Mundarten finden sich die Ausdrücke oder . wird auch im thüringischen Dialekt verwendet, der außerdem, wie das Sächsische, das Wort kennt. und sind rheinische Ausdrücke, wobei sich übrigens von dort auch der Ausdruck für »alte/altbekannte Geschichten« herleitet. Im Hessischen finden sich und die das Französische übersetzenden Ausdrücke und . Diese beiden sind auch in pfälzischer Mundart geläufig. Mit der schwäbischen Verkleinerungsform » – le« gibt es im schwäbisch – alemannischen Raum das . Dort sagt man auch . Im Fränkischen lauten die Ausdrücke und das Bairische kennt und . Als und werden Bonbons in der Schweiz bezeichnet. In Österreich heißt es wiederum .

Nichts mit Süßigkeiten zu tun hatte eine Bedeutung von in der ehemaligen DDR: Dort stand das Wort auch als Synonym für das Parteiabzeichen der SED.