In einer Vakuumröhre werden Passagiere mit Hochgeschwindigkeit durch eine Röhre geschossen. Sieht so die Zukunft des Reisens aus? Virgin Hyperloop One hat jetzt eine erste bemannte Testfahrt erfolgreich durchgeführt. Bevor die Passagiere in die Kapsel einsteigen durften, hatte das US-amerikanische Unternehmen bereits über 400 unbemannte Testfahrten durchgeführt.