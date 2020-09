Erschreckende Studie: Eis-Rückgang in der Arktis so schnell wie noch nie

Das Wintereis in der zwischen Russland und Alaska gelegenen Beringsee wird weniger: Laut einer jetzt veröffentlichten Studie ging das sich jeden Winter neu bildende Eis zuletzt so stark zurück wie in den vergangenen 5.500 Jahren nicht. Während das Umfang des Rückgangs schockierend ist, zeichnet sich die Entwicklung schon länger ab. Schon im April 2018 hatte die NASA ein Satellitenbild veröffentlicht, auf dem fast kein Eis in der Beringsee zu sehen ist. Zur gleichen Zeit 2013 waren dort noch mehr als 500.000 Quadratkilometer Eis.