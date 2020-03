Erschreckende Studie: Luftverschmutzung kostet durchschnittlich drei Lebensjahre

Abk. CO, farb-, geruch- und geschmackloses, giftiges und brennbares Gas, das bei allen unvollständigen Verbrennungsvorgängen aufgrund von Sauerstoffmangel entsteht, z. B. Schwelbränden. Kohlenmonoxid ist aber auch in Leuchtgas sowie Auto- und Industrieabgasen vorhanden und spielt bei der Luftverschmutzung eine große Rolle. Zu hohe Kohlenmonoxidmengen in der Atemluft führen zu einer Kohlenmonoxidvergiftung und Tod.