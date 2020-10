Gut in Mathe? Das könnte an einem bestimmten Gen liegen! Wie Forscher des Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig jetzt herausgefunden haben, sorgt das sogenannte ROBO1-Gen für eine ausgeprägtere Mathe-Begabung. Bis zu 20 Prozent unserer mathematischen Fähigkeiten könnten allein auf ein Gen zurückgehen.