27. 6. 2001

International

Mit der Verabschiedung eines weltweiten Strategieplans gegen die Immunschwächekrankheit Aids endet in New York ein Sondergipfel der Vereinten Nationen. Verlangt wird u.a., die Rate der HIV-Neuinfektionen unter 15- bis 24- Jährigen in den am schlimmsten betroffenen Ländern bis zum Jahr 2005 um ein Viertel zu senken und bis 2010 weltweit.