Plötzlich allergisch gegen Insektenstiche - und nun?

Eine allergische Reaktion auf den Stich von Biene, Wespe und Co kann im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Folgen haben. Was jedoch nicht alle wissen: Eine solche Insektenstichallergie kann auch bei erwachsenen Menschen neu auftreten - scheinbar aus dem Nichts. Wie erklären, was man dann tun kann, wie man eine Insektenstichallergie erkennt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.