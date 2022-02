Warum macht uns Kaffee wach?

"Don't talk to me until I've had my coffee" ist ein beliebter Spruch auf Kaffeetassen und beschreibt damit treffend unser Verhältnis zu Kaffee. Wir trinken ihn jeden Morgen, machen mit ihm gerne Pause und die meisten würden wohl unterschreiben, dass sie morgens nicht ohne Kaffee aus dem Haus kämen. Aber wie genau macht uns das schwarze Gebräu wach?