10 Jahre Loveparade Duisburg

Spektakel:

Ein war ursprünglich eine besondere Form des Schauspiels. Als (auch „Ausstattungs – oder Sonntagsstück“) wurden Bühnenwerke bezeichnet, in denen es zum Beispiel Umzüge, Tänze oder Gefechte gab und die in ihrer Wirkung auf die breite Masse des Publikums berechnet waren. Von daher entstand die heutige Bedeutung von „Aufregung“, „aufregendes, aufsehenerregendes Ereignis“, „Lärm“. Der Ausdruck ist von dem lateinischen Wort für „Anblick“, „Schauspiel“, „Wunderwerk“ abgeleitet; das Verb bedeutet „ansehen“, „betrachten“ (zu „sehen“).

wird heute in vielerlei Zusammenhängen gebraucht. So spricht man von den technisch oft aufwändigen Rockkonzerten auch als . Die jährlich in Berlin stattfindende Loveparade wird als bezeichnet. Ein Sportereignis wie die Tour de France oder ein Autorennen kann ebenso ein sein wie ein Straßenfest oder Musik – bzw. Theaterfestspiele. In solcher Hinsicht ist zu einem Allerweltswort geworden, wie etwa auch der im Deutschen genauso verwendete entsprechende englische Ausdruck können aber auch lärmende Kinder veranstalten oder machen. Und eine strittige Diskussion etwa in einem Parlament, bei der es hoch hergeht, wird gelegentlich als eingestuft. Als Steigerungsformen, die jeweils noch eine Intensivierung ausdrücken sollen, gibt es die Zusammensetzungen