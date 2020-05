Das hat der Lockdown in Deutschland gebracht

Die im Zuge der Maßnahmen gegen das Coronavirus durchgesetzten Einschränkungen haben nicht überall Beifall gefunden, teilweise wurde sogar ihre Wirksamkeit komplett in Abrede gestellt. Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen haben jetzt die Wirkung der in Deutschland umgesetzten Maßnahmenpakete zur Eindämmung der Corona-Epidemie untersucht. Ihre Studie weist nach, dass der stufenweise verschärfte Lockdown tatsächlich einen entscheidenden Einfluss auf den Epidemieverlauf hatte.