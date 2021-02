Gefahr aus dem All - ein Asteroid wird der Erde am 5. März gefährlich nah kommen. Bei der nächsten Passage dieses Objekts in ein paar Jahrzehnten könnte es sogar noch deutlich enger werden. Können wir uns aktuell gegen diese Art der Bedrohung überhaupt schützen? NASA und ESA arbeiten bereits an einer Methode, solche Gefahren in Zukunft abzuwehren. Ende des Jahres soll im Rahmen des AIDA-Projektes ein wichtiger Schritt in Richtung Asteroidenabwehr getan werden.