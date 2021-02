Wer kennt es nicht - gerade in Aufsätzen und Vorträgen möchte man mit Fachbegriffen glänzen. Mit bildungssprachlichen Verben und Ausdrücken grenzt man sich damit klar von der Alltags- und Umgangssprache ab. Ein paar typische Wörter haben wir einmal gesammelt. Mit diesem Quiz können Sie also testen, wie fit Sie in der Bildungssprache sind, und vielleicht ein paar Begriffe fürs nächste Referat dazulernen. Viel Spaß dabei!