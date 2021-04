Dass es sich bei Fleisch, Fisch, Milch, Käse, Ei und Co. um tierische Lebensmittel handelt, ist bekannt. Nicht immer ist dies aber so offensichtlich und tierische Inhaltsstoffe finden sich nicht im Essen, sondern auch in vielen anderen Produkten des täglichen Lebens. Der Verzicht auf auf tierische Produkte und Inhaltsstoffe ist deshalb oft schwierig und erfordert einiges Vorwissen. In unserem Quiz können Sie jetzt testen, ob Sie den Durchblick haben. Viel Spaß!