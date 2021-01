Sich am Abend mit einem spontan gewählten Film entspannen? Oder Folge für Folge der aktuellen Lieblingsserie unterwegs verfolgen? Das moderne Fernsehen macht es möglich: Heutzutage bieten einen Vielzahl an Streaming-Anbietern tausende Filme, Serien, Eigenproduktionen oder Live-Events an – die auf dem Handy, auf dem Laptop oder über den Fernseher zugänglich sind. Sind Sie auch schon in den Genuss gekommen?